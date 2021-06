Festival des nuits de joux – Théâtre – Les Enivrés Pontarlier, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Pontarlier.

Festival des nuits de joux – Théâtre – Les Enivrés 2021-07-29 – 2021-07-29

Pontarlier Doubs

18 EUR À 21h (durée : environ 1h40).

Proposé par le Centre d’Animation du Haut-Doubs. À partir de 14 ans.

À partir d’une oeuvre d’Ivan Viripaev, mise en scène de Philippe Calvario.

Une comédie éthylique, lyrique et spirituelle. Cette pièce réunit une galerie de 14 personnages qui ont un besoin impérieux de s’enivrer d’alcool mais aussi et avant tout de poésie et de contact : « Nous avons perdu le contact avec le plus essentiel ».

18€ (normal), 15€ (réduit), 10€ (enfants).

En pré-vente dans les Offices de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson ou billetterie sur place 30 minutes avant le spectacle.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par