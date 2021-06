Festival des nuits de joux – Spectacle – Le petit prince Pontarlier, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Pontarlier.

Festival des nuits de joux – Spectacle – Le petit prince 2021-07-29 – 2021-07-29 Théâtre du Lavoir Rue Jeanne d’Arc

Pontarlier Doubs Pontarlier

12 EUR À 11h (durée : environ 55min).

Proposé par le Centre d’Animation du Haut-Doubs. Tout public à partir de 5 ans.

D’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Mise en scène par Marlène Da Rocha.

« S’il vous plait… Dessine-moi un mouton… » C’est comme ça que l’histoire entre l’aviateur et le Petit Prince commence. Si vous avez l’âme d’un aventurier, que vous n’avez pas peur des serpents et que vous ne comprenez rien aux grandes personnes, petits et grands, venez rencontrer le Petit Prince.

15€ (normal), 12€ (réduit), 10€ (enfants).

En pré-vente dans les Offices de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson ou billetterie sur place 30 minutes avant le spectacle.

