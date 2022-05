Festival des Nuits de Joux, 29 juillet 2022, .

Festival des Nuits de Joux

2022-07-29 – 2022-08-13

Festival de théâtre, organisé par le Centre d’Animation du Haut-Doubs.

Une troupe de théâtre en immersion à Pontarlier, au Château de Joux dans le Haut-Doubs, quinze jours de festivités et plus de cinq mille spectateurs chaque été.

Programme à venir.

Billetterie sur place ou à l’Office de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson.

lesnuitsdejoux@gmail.com +33 6 59 54 69 77 https://nuitsdejoux.fr/

