2022-06-03 – 2022-06-05

EUR Le Festival musiques métisses est le temps fort de la saison du Lézard. Rendez-vous annuel incontournable autour des musiques du monde, il alterne musiques savantes et populaires, traditions et métissages originaux. Ce festival se construit autour d’une programmation artistique novatrice et offre une véritable mosaïque de couleurs qui donne un aperçu de la formidable créativité des musiques métissées.

Le rendez vous des musiques du monde à ne pas manquer !

+33 3 89 41 70 77

