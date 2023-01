Festival des musiques Kilstett Kilstett Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Kilstett

Festival des musiques Kilstett, 8 juillet 2023, Kilstett

2023-07-08

Bas-Rhin Sous chapiteau, avec en premier Elsass Quintett, Bloos&co, Jazz MUK big band et pour terminer du rock avec Capt’ain Blues. Petite restauration sur place, tarte flambée, pizzas, knack… Kilstett

