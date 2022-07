Festival des Musiques du Monde du 13 août Tarascon, 13 août 2022, Tarascon.

Festival des Musiques du Monde du 13 août

2022-08-13 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-13 00:00:00 00:00:00

Des concerts dans des lieux emblématiques, sites patrimoniaux ou sur des placettes de coeur de ville pour simplement écouter, chanter, danser et partager ces moments festifs !



17h30/Château

Tango Paradiso

Musique d’Argentine.

Piazzolla, Bach, Morricone, le public sera transporté par ce duo violon-bandonéon dans un voyage unique de rythmes variés, où se côtoient le tango, la musique baroque, les musiques de films…



18h30/Office de Tourisme

Follement Musette

Musiques et chansons.

Après son premier spectacle Follement 30′, Melody Lou nous offre « Follement Musette ». Dans la pure tradition du bal musette revisité, elle propose le

répertoire classique des tango, passo et valses accompagnée de son accordéon et de son fidèle quartet de jazz.



Dès 19h30/Square Gontier

Initiation au tango

Cours gratuits de tango.

> de 19h30 à 20h30

• Milonga – Cie La Cerise sur le Tango

Bal tango.

> de 20h30 à minuit



21h30/Place du Colonel Berrurier

Liz’Gospel

Gospel – Negro Spiritual.

Liz’Gospel retrace l’histoire du gospel en alliant avec talent les hits du moment et les standards traditionnels. Leur musique ne s’écoute pas uniquement, elle se vit, et chaque concert est un moment unique d’émotion et de joie

En août, le centre ville de Tarascon vibre aux sons des Musiques du Monde. Quatre soirées aux thématiques différentes.

http://wwww.tarascon-tourisme.com/

