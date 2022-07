Festival des Musique du Monde du 6 août, 6 août 2022, .

Festival des Musique du Monde du 6 août



2022-08-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-06 00:00:00 00:00:00

Des concerts dans des lieux emblématiques, sites patrimoniaux ou sur des placettes de coeur de ville pour simplement écouter, chanter, danser et partager ces moments festifs !



18h30/Place Frédéric Mistral

Mariachi CoraSon de México

Musique traditionnelle du Mexique.

Le mariachi CoraSon de México partage avec le public cette passion pour la culture mexicaine avec des musiques si différentes comme le huapango, le son jarocho et bien sûr, le son jaliscience. Mais aussi les traditionnels airs de musique de la Révolution et quelques innombrables Boléros invitant au dépaysement total…



Dès 19h30/Square Gontier

• Initiation au tango

Cours gratuits de tango.

> de 19h30 à 20h30

• Milonga – Cie La Cerise sur le Tango

Bal tango.

Milonga de poche dans un décor atypique : danse, dégustations de vin, plaisir des papilles, un beau plancher pour les danseurs et pour prendre soin de nos

petits pieds.

> de 20h30 à minuit



21h30/Place du Marché – Hôtel de Ville

Juan Carmona – Chant et danse flamenco.

Pour ce spectacle, Juan nous livre une lecture ardente et moderne d’un flamenco jazz libres de fioritures, aux rythmiques sophistiquées, nourries d’échappées expérimentales qui forgent sa spécificité.

En août, le centre ville de Tarascon vibre aux sons des Musiques du Monde. Quatre soirées aux thématiques différentes.

Des concerts dans des lieux emblématiques, sites patrimoniaux ou sur des placettes de coeur de ville pour simplement écouter, chanter, danser et partager ces moments festifs !



18h30/Place Frédéric Mistral

Mariachi CoraSon de México

Musique traditionnelle du Mexique.

Le mariachi CoraSon de México partage avec le public cette passion pour la culture mexicaine avec des musiques si différentes comme le huapango, le son jarocho et bien sûr, le son jaliscience. Mais aussi les traditionnels airs de musique de la Révolution et quelques innombrables Boléros invitant au dépaysement total…



Dès 19h30/Square Gontier

• Initiation au tango

Cours gratuits de tango.

> de 19h30 à 20h30

• Milonga – Cie La Cerise sur le Tango

Bal tango.

Milonga de poche dans un décor atypique : danse, dégustations de vin, plaisir des papilles, un beau plancher pour les danseurs et pour prendre soin de nos

petits pieds.

> de 20h30 à minuit



21h30/Place du Marché – Hôtel de Ville

Juan Carmona – Chant et danse flamenco.

Pour ce spectacle, Juan nous livre une lecture ardente et moderne d’un flamenco jazz libres de fioritures, aux rythmiques sophistiquées, nourries d’échappées expérimentales qui forgent sa spécificité.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par