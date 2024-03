Festival des musicales de Saint-Genou Saint-Genou, samedi 3 août 2024.

Pour la 15ème édition des Musicales de Saint Genou, François Salque a concocté un programme varié et de grande qualité.

Festival qui amène de la musique classique de qualité en milieu rural avec de nombreux artistes. Des concerts répartis sur plusieurs week-ends, les Musicales de Saint-Genou embarquent leur public dans des ambiances teintées de musiques classiques, jazz…

Part belle pour les deux premiers concerts aux violoncelles avec les Suites de Bach et les œuvres d’Offenbach, Monteverdi, Tchaïkovski, Paganini, Schubert …

Le second week-end sera consacré à des œuvres contemporaines Jazz Manouche et Rhapsodie in Blue . 1515 15 EUR.

Saint-Genou 36500 Indre Centre-Val de Loire musicales-st-genou@hotmail.com

