Festival des Mots avec Robin Renucci Villeneuve-Loubet, 17 août 2021, Villeneuve-Loubet. Festival des Mots avec Robin Renucci 2021-08-17 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-17 Ecoparc du Pôle culturel 30 allée Simone Veil

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet Dans le cadre des Soirées estivales du Conseil départemental 06, notre invité le comédien Robin Renucci se livre le temps d’une soirée à la lecture de textes extraits du livre “Le Premier Homme” d’Albert Camus.

Places limitées +33 4 22 13 60 70 dernière mise à jour : 2021-07-27 par Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet

