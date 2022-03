Festival des menteurs Moncrabeau, 7 août 2022, Moncrabeau.

Festival des menteurs Moncrabeau

2022-08-07 09:00:00 – 2022-08-07 23:00:00

Moncrabeau Lot-et-Garonne Moncrabeau

9h à 22h : foire aux produits régionaux et vins de France

10h30 : danses folkloriques gasconnes avec Les Cabris d’Albret. Place de la halle (gratuit)

12h30 : repas au marché gourmand. Place du Foirail et du Monument au Mort.

15h : Concours international de Menteries. Place de la Halle.

Participation au frais 5 euros. Intermèdes musique et chants gascons,après chaque passage de candidat.

18h30 : sacre du roi des menteurs 2022.

19h30 : repas gourmand.

21h : danses et chants traditionnels folkloriques de Pologne .

