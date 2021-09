Pouzac Pouzac Hautes-Pyrénées, Pouzac Festival des Maynats Pouzac Pouzac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Pouzac

Festival des Maynats Pouzac, 2 octobre 2021, Pouzac. Festival des Maynats 2021-10-02 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-03 au stade POUZAC

Pouzac Hautes-Pyrénées Pouzac Programme : Samedi 2 octobre :

– 14h00 : Lucy + Andy

Age : 3 à 5 ans

Tarif : 4€ – 14h00 : Poulette crevette

Age : 2 à 5 ans

Tarif : 4€ – 15h00 : Abuela

Age : 6 ans et +

Tarif : 4€ – 15h00 : Les marcheurs suspendus

Age : 2 ans à 5 ans

Tarif : 4€ – 15h15 : Poulette crevette

Age : 2 à 5 ans

Tarif : 4€ – 15h15 : La mare ou (l’) on se mire

Age : tout public

Tarif : 4 € – 16h00 : Promenons nous dans les boites

Age : 6 ans à 8 ans

Tarif : 4€ – 17h00 : Les marcheurs suspendus

Age : 2 ans à 5 ans

Tarif : 4€ – 17h00 : Poulette crevette

Age : 2 à 5 ans

Tarif : 4€

– 17h15 : Lucy + Andy

Age : 3 à 5 ans

Tarif : 4€ – 17h30 : Abuela

Age : 6 ans et +

Tarif : 4€ – 21h00 : L’hiver en juillet

Age : tout public

Tarif : Forfait soirée : 8€ et 5 € – 22h30 : Muppets Raspody

Age : tout public

Tarif : Forfait soirée : 8€ et 5 € Dimanche 3 octobre :

– 14h00 : Et si …..

Age : 5 ans et +

Tarif : 4€ – 14h45 : Lucy + Andy

Age : 3 à 5 ans

Tarif : 4€ – 15h00 : Rien

Age : 6 ans et +

Tarif : 4€ – 15h00 : Les marcheurs suspendus

Age : 2 ans à 5 ans

Tarif : 4€ – 15h00 : La mare ou (l’) on se mire

Age : tout public

Tarif : 4€ – 15h45 : Y a plus de saison

Age : 7 ans et +

Tarif : 4€ – 17h00 : Et si …..

Age : 5 ans et +

Tarif : 4€ – 17h15 : Les marcheurs suspendus

Age : 2 ans à 5 ans

Tarif : 4€ – 17h45 : Lucy + Andy

Age : 3 à 5 ans

Tarif : 4€ – 17h45 : Rien

Age : 6 ans et +

Tarif : 4€ – 17h45 : La mare ou (l’) on se mire

Age : tout public

Tarif : 4€ – Ouverture des caisses à 13h00

Tarif : Normal :4€ – Forfait soirée : 8€ et 5 € Mis à part les soirées qui sont payantes pour tout le monde, la priorité est donnée aux enfants. Toutefois moyennant une participation au chapeau, les adultes peuvent aussi assister aux spectacles dans la mesure des places restant disponibles après l’installation des enfants. N’oubliez pas votre pass sanitaire !

Pour rappel :

Outre le certificat de vaccination, le résultat d’un test négatif ou un certificat de rétablissement sont valables. 25ème festival des maynats !

Spectacles jeune public et soirées tout public

