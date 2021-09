Festival des Maynats Montgaillard, 1 octobre 2021, Montgaillard.

Festival des Maynats 2021-10-01 22:30:00 – 2021-10-01 au foyer communal MONTGAILLARD

Montgaillard Hautes-Pyrénées Montgaillard

Inauguration du festival au foyer communal de MONTGAILLARD.

– 21h00 “L’hiver en juillet”

Solo contorsionné et recyclable

L’hiver en juillet est un solo à l’envers où l’absurdité se contorsionne entre équilibres et conneries à roulettes.

Monter un opéra n’est pas chose simple, cela demande beaucoup de temps et de moyens.

Il faut écrire un livret, réunir une distribution prestigieuse, construire des décors, mettre en place les répétitions du choeur et de l’orchestre…

C’est la raison qui pousse Norbert à faire un tour de France pour présenter la maquette de l’opéra qu’il est en train d’écrire.

Dans une adaptation résolument moderne du conte d’Andersen le vilain petit canard , il nous fait partager les temps forts de son livret.

Age : 3 à 5 ans

Tarif : forfait soirée 8€ et 5€

– 22h00 “Mupets rapsody”

Tout public

Tarif : forfait soirée 8€ et 5€

– Ouverture des caisses à 20h00

Tarif : Normal :4€ – Forfait soirée : 8€ et 5 €

Mis à part les soirées qui sont payantes pour tout le monde, la priorité est donnée aux enfants. Toutefois moyennant une participation au chapeau, les adultes peuvent aussi assister aux spectacles dans la mesure des places restant disponibles après l’installation des enfants.

N’oubliez pas votre pass sanitaire !

Pour rappel :

Outre le certificat de vaccination, le résultat d’un test négatif ou un certificat de rétablissement sont valables.

25ème festival des maynats !

Spectacles jeune public et soirées tout public

Une programmation de qualité , des spectacles tout public

+33 6 87 42 88 73 http://www.maynats.org/

