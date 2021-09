Festival des Maynats Labassère, 29 septembre 2021, Labassère.

Festival des Maynats 2021-09-29 19:00:00 – 2021-09-29 à la salle des fêtes LABASSERE

Labassère Hautes-Pyrénées Labassère

– 18h00 : Babayaga

Issu d’un conte traditionnel russe, ce spectacle raconte le voyage initiatique d’une petite fille au cours duquel elle devra vaincre ses angoisses et forger son identité. Écrit et joué par Nora Jonquet, «Babayaga» associe marionnette, musique tzigane et spectacle conté.

Ages : 3 à 5 ans

– 19h00 : La mare où (l) on se mire

On l’a chiffonnée, écrasée puis jetée comme un vulgaire papier. Regardez- la ! Celle qui jadis était la reine des soirées, ressemble désormais à une étrange araignée en talons.

Mais tremblez ! Car Kerttu-Katariina Inkeri Anneli Henriikantytär Ylä-Töyrylä, cette professionnelle du tricot, nous revient de sa forêt gelée, et elle n’a pas dit son dernier mot.

Age : tout public

– Ouverture des caisses à 17h00

Tarif : Normal :4€ – Forfait soirée : 8€ et 5 €

Mis à part les soirées qui sont payantes pour tout le monde, la priorité est donnée aux enfants. Toutefois moyennant une participation au chapeau, les adultes peuvent aussi assister aux spectacles dans la mesure des places restant disponibles après l’installation des enfants.

N’oubliez pas votre pass sanitaire !

Pour rappel :

Outre le certificat de vaccination, le résultat d’un test négatif ou un certificat de rétablissement sont valables.

25ème festival des maynats !

Spectacles jeune public et soirées tout public

Une programmation de qualité , des spectacles tout public

dernière mise à jour : 2021-09-17 par