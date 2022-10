Festival des marrons

Festival des marrons, 22 octobre 2022, . Festival des marrons



2022-10-22 – 2022-10-22 EUR 0 0 Evénement imaginé et animé par les membres de Conseil d’Administration Junior de l’association des Familles Rurales du Sombernonnais.

Au programme : jeux avec des marrons (parcours, lancers, manipulation…), parcours pied-nus, bricolages d’automne, maquillage et autres surprises !

GRATUIT – Goûter offert.

Lieu : Parvis de l’Espace de la Brenne

Horaires : De 14h30 à 17h30

Pour qui ? Enfants accompagnés d’au moins un adulte

Comment ? En réservant au 06 21 50 30 79 ou via le formulaire de contact du site internet de l’association. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

