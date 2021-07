Paris Village Reille Paris Festival des Marlins Village Reille Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 15 août au jeudi 30 septembre

Les Marlins souhaitent organiser un festival de théâtre, de clown et de philosophie dans l’espace public dans le QPV Balzac en partenariat avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Le festival aura également lieu au Village Reille, ancien couvent géré par PLATEAU URBAIN. Fort de sa présence au Centre Social Balzac, collaborateur des Marlins depuis 2015, la Compagnie souhaite proposer aux habitant-e-s du quartier de petites formes théâtrales, clownesques et philosophiques. _Horaires et lieux à définir_

Village Reille 11 impasse Reille 75014 Paris

