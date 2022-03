Festival des Mares Hauterives Hauterives Catégorie d’évènement: Hauterives

Hauterives Drôme Hauterives EUR 10 10 L’association Natur’aile organise Le Festival Des Mares ! Comme d’habitude il y aura des concerts et des spectacles, une buvette pour se désaltérer et se restaurer avec que des produits locaux, un camping sur place et le petit-dej’ à prix libre ! yoga.nature@outlook.com +33 7 81 20 63 68 Hauterives

