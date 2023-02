Festival des Marais, 15 avril 2023, Labruyère Labruyère.

Pour cette 2e édition, le village du festival mettra à l’honneur l’eau dans tous ses états. De nombreux stands, producteurs locaux, artisans seront présents pour l’occasion. Des activités seront proposées ainsi que des visites nature comme la découverte des buffles, des marais …

Organisé par le Syndicat Mixte Oise-Aronde.

Programme complet disponible sur notre site internet : www.oisehalatte-tourisme.eu

Renseignements et réservations des activités et des visites auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

