2022-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-18 17:30:00 17:30:00

Bras-sur-Meuse Meuse Bras-sur-Meuse près 2 ans sans festival à cause de la crise sanitaire, le festival est de retour !

Qu’est-ce que le festival des Makers ?

C’est un événement organisé annuellement par l’association le Numéripôle de Bras sur Meuse. Celui-ci veut mettre en avant le “Faire soi-même” et globalement tout ce qui touche au manuel et au numérique.

Vous pourrez donc tout le samedi, regarder et participer sur des stands ou ateliers tels que :

• Fablab

• Repair Café

• Atelier soudure

• Couture

• Electronique

• Programmation

• Drones

• Réalité virtuelle

• Impression 3D

• Jeux vidéo

• Décoration, art …

• […] +33 3 29 85 67 15 http://www.lenumeripole.fr/ © Le Numéripôle

