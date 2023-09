Festival des luttes écologiques Ciména l’Escurial Paris, 18 septembre 2023, Paris.

Du lundi 18 septembre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la Mairie du 13e organise un Festival des luttes écologiques du lundi 18 septembre au dimanche 8 octobre.

À travers des ciné-débats et une conférence, la Mairie du 13e vous invite à venir découvrir des scandales écologiques et sanitaires qui ont marqué ces dernières décennies. Et pour s’engager à agir, nous vous proposerons 4 ateliers ludiques et participatifs.

Au programme

Mardi 19 septembre à 20h

Cinéma l’Escurial, 11

boulevard du Port-Royal

Ciné débat. Projection du film « Les

Algues Vertes » de Pierre Jolivet, suivie d’une discussion avec le réalisateur

et le coproducteur

À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste,

décide de s’installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des

algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du

silence qui entoure ce désastre écologique et social. face aux

pressions, parviendra-t-elle à faire triompher la vérité ?

Adaptation

des algues vertes – l’histoire inédite, la bande dessinée d’Inès Léraud

et Pierre Van Hove, tirée de l’enquête menée par Inès Léraud sur le

scandale des algues vertes.

Samedi 23 septembre de 10h à 12h

École élémentaire 30, place Jeanne d’Arc

Atelier “Fresque de

l’Alimentation” pour les enfants (à partir de 10 ans), sur inscription.

De quoi ça parle ?

Atelier ludique et participatif pour comprendre les enjeux

environnementaux, sanitaire et sociaux liés à notre alimentation et

s’engager à agir.

Mercredi 27 septembre de 19h à 21h

Mairie du 13e

Atelier “Fresque de

l’Alimentation” pour les adultes, sur inscription.

De quoi ça parle ?

Atelier ludique et participatif pour comprendre les enjeux

environnementaux, sanitaire et sociaux liés à notre alimentation et

s’engager à agir.

Samedi 30 septembre de 10h à 13h

École élémentaire 30, Place Jeanne d’Arc

Atelier “Fresque de

l’Alimentation” pour les adultes, sur inscription. De quoi ça parle ?

Atelier ludique et participatif pour comprendre les enjeux

environnementaux, sanitaire et sociaux liés à notre alimentation et

s’engager à agir.

Mardi 3 octobre à 18h30

École élémentaire 13 rue Fagon

Conférence « David vs. Goliath : les cas de Lactalis et de l’agent orange » avec l’Association des Familles Victimes du Lait Contaminé aux Salmonelles et le Collectif Vietnam Dioxine.

Mercredi 4 octobre à 18h



Mairie du 13e

Atelier Réaction Commune



De quoi ça parle ?

Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe et instable mais nos territoires sont-ils réellement prêts ?

L’atelier Réaction Commune aide les citoyens et collectivités à

mieux comprendre les enjeux du 21e siècle et à agir sur leur

territoire ! Vous évoluerez en équipe dans le jeu en répondant à des

questions, en prenant différentes décisions et en passant différents

chocs pour tester la capacité de votre territoire à s’adapter. Puis,

collectivement, vous construirez votre Plan d’Action.

Ouvert à un public âgé de 16 ans ou plus.

Dimanche 8 octobre à 11h

Cinéma l’Escurial, 11 boulevard du Port-Royal

Ciné débat. Projection du documentaire « Chlordécone, un

poison durable » de Cécile Everard et Thierry Douret, suivie d’une

discussion avec la réalisatrice et le producteur

Durant 20 ans, aux Antilles, le très puissant insecticide

Chlordécone, a été utilisé pour lutter contre un nuisible redoutable

dans les plantations bananières. Il a pollué les terres et contaminé la

faune et la flore pour plusieurs décennies.

Ciména l’Escurial 11 boulevard du Port-Royal 73013 Paris

