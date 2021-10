Versailles Maison de quartier Chantiers Versailles, Yvelines Festival des lumières sauvages Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

La maison de quartier Chantier propose au public versaillais de découvrir quelques nouvelles oeuvres lumineuses réalisées par des artistes de la ville de Zigong en Chine parmis les illuminations des années précédentes restaurées par les équipes du ZooSafari de Thoiry. Sur près de 3 hectares, les spectateurs sont invités dans un monde magique ponctué de 1000 lanternes multicolores grandeur nature. Pour la 4ème année, Thoiry Lumières Sauvages s’apprête à faire briller plus de 1000 lanternes multicolores au coeur d’une forêt magique ! Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T12:30:00 2021-12-04T19:30:00

