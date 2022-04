Festival Des livres & moi Saint-Maixant Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Maixant

Festival Des livres & moi Saint-Maixant, 5 mai 2022, Saint-Maixant. Festival Des livres & moi Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

2022-05-05 10:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar

Saint-Maixant Gironde Saint-Maixant EUR Les enseignants et leurs classes de collège et de lycée sont invités à participer au festival pluridisciplinaire pour ados “Des livres & moi” à Malagar. Au programme :

– Visites guidées de la Maison de François Mauriac.

– Interventions d’auteurs et séances de dédicaces.

– Escape game, à vous de retrouver le manuscrit du Cahier Noir de François Mauriac.

