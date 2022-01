Festival des livres d’en haut 2022 Lille / Bazaar Saint So Lille Catégories d’évènement: Lille

Festival des livres d'en haut 2022

du samedi 1 octobre au dimanche 2 octobre à Lille / Bazaar Saint So

Une soixantaine d’auteurs seront répartis en quatre pôles : littérature, sciences humaines, BD et jeunesse. Ces thématiques feront le lien avec Utopia et Les Nuits des bibliothèques : les relations de l’humain au vivant, l’environnement, la nature et le développement durable. Les 14 librairies participantes proposent aux bibliothécaires de la MEL d’inviter dans leurs murs certains de ces auteurs afin de proposer à leur public des ateliers, conférences, dédicaces… sur la thématique de leur choix.

Les libraires indépendants des Hauts-de-France organisent la deuxième édition du Festival des livres d'en haut les 1er et 2 octobre 2022 au Bazaar St-So à Lille.

2022-10-01T09:00:00 2022-10-01T19:00:00;2022-10-02T09:00:00 2022-10-02T19:00:00

