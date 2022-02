Festival des livres d’en haut 2022 Lille / Bazaar Saint So Lille Catégories d’évènement: Lille

Une soixantaine d’auteurs seront répartis en quatre pôles : littérature, sciences humaines, BD et jeunesse. Ces thématiques feront le lien avec Utopia et Les Nuits des bibliothèques : les relations de l’humain au vivant, l’environnement, la nature et le développement durable.

Les libraires indépendants des Hauts-de-France organisent la deuxième édition du Festival des livres d'en haut les 1er et 2 octobre au Bazaar Saint So à Lille

