Festival des lanternes flottantes 2023 Paris, venez découvrir les multiples visages de la culture thaïlandaise dans un temple extraordinaire.

Voyagez le temps d’une journée au pays du sourire en participant à cette exceptionnelle cérémonie des lanternes flottantes, qui permet de remercier la nature pour l’utilisation abondante de l’eau et aussi de demander pardon pour la pollution qui en résulte.

Cette fête se déroulera dans le magnifique et unique Wat Pho de Paris lors de son inauguration.

Vous pourrez assister à des représentations de danses traditionnelles thaï et à l’élection de miss Napamas ainsi qu’au concours de la plus belle lanterne. De nombreux stands de cuisine et de produits thaï seront ouvert lors de cette journée.

Venez découvrir cette ambiance joyeuse et exotique aux portes de Paris.

Wat Pho 5224, rue de Rimoron 91650 Breux-Jouy

Contact : +33613683694 mhthuls@gmail.com Entrée gratuite

What Pho Cérémonie traditionnelle de Loy Kratong thaïlandaise