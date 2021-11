Blagnac Blagnac 31700, Blagnac FESTIVAL DES LANTERNES Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: 31700

Blagnac

FESTIVAL DES LANTERNES Blagnac, 1 décembre 2021, Blagnac. FESTIVAL DES LANTERNES PARC DU RITOURET 4 Avenue du Parc Blagnac

2021-12-01 – 2022-02-01 PARC DU RITOURET 4 Avenue du Parc

Blagnac 31700 Blagnac 13 15 EUR Cette année le festival prendra place durant 2 mois dans le magnifique Parc du Ritouret, un espace de dix hectares qui permettra au Festival de quasiment doubler son terrain de jeu. De quoi émerveiller les visiteurs qui dès la tombée de la nuit pourront découvrir plus de 800 lanternes géantes, la forêt de Panda, les animaux mythiques, les plus beaux monuments historiques de Chine, des scènes de vie chinoises mais aussi les impressionnants dinosaures du Jurassique ! UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL

Chaque soir de 18h à 23h, le Parc du Ritouret se transformera en ville de lumières et offrira un spectacle grandiose créé grâce au talent des 80 artisans chinois de Zigong. DES ANIMATIONS UNIQUES ET DEPAYSANTES

Détails Catégories d’évènement: 31700, Blagnac Autres Lieu Blagnac Adresse PARC DU RITOURET 4 Avenue du Parc Ville Blagnac lieuville PARC DU RITOURET 4 Avenue du Parc Blagnac