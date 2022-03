Festival des Kampagn’arts Saint-Paterne-Racan Saint-Paterne-Racan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire Le festival des Kampagn’arts a pour objectif de rendre une culture de qualité à un prix d’entrée très attractif. Nous proposons une programmation diversifiée, sur un site magnifiquement décoré par nos bénévoles! Vendredi 24 juin

R.CAN

MASSILIA SOUND SYSTEM

CELKILT Samedi 25 juin

MB14

BOOTLEGGERS UNITED

