Festival des jeux, 11 mars 2023, Saint-Laurs

Festival des jeux

Salle Serge GAUDIN Saint-Laurs Deux-Sevres

2023-03-11 – 2023-03-11

Saint-Laurs

Deux-Sevres

Saint-Laurs

EUR Venez passer une agréable journée à notre deuxième éditions FESTIVAL DES JEUX à la salle Serge Gaudin de Saint-Laure

Au programme : fléchette, baby-foot, poker, puissance 4, Monopoly, belotte, et autre jeux de sociétés seront de la partie

Sur place pour ne rien manquer une buvette et un snacking seront la pour vous tenir en forme.

Si tu aimes la camaraderie, la convivialité, la bonne humeur, et que tu as l’esprit compétitif nous t’attendons le 11 mars 2023, à 14 h, entrée gratuite.

Renseignements au 06 82 06 57 80

+33 6 82 06 57 80 Sport et loisirs de St Laurs

