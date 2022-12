FESTIVAL DES JEUX READY GAMER ONE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

FESTIVAL DES JEUX READY GAMER ONE
2 Cours de Verdun Le Réservoir Lunéville Meurthe-et-Moselle

2023-04-22 – 2023-04-23

Meurthe-et-Moselle Festival des jeux Ready Gamer One organisé par l’association Yutopia, en partenariat avec la Ville de Lunéville. Evénement ayant pour vocation de faire découvrir au plus grand nombre un large éventail de jeux :

– jeux de société, de cartes, de plateaux, de figurines…

– jeux de rôle (classiques, récents), escape game et ‘murder party’

– jeux vidéo, rétrogaming, réalité virtuelle…

Animations, tournois, concerts… Entrée libre. contact@yutopia.fr +33 6 15 88 67 34 Yutopia

