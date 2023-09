Festival des Jeux : Cryptic Festival des Jeux – Palais des Congrès Vichy, 22 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Dans le cadre du Festival des Jeux de Vichy 2023, préparez vous à une expérience hors du commun en formant des équipes et en vous lançant dans une aventure énigmatique aux modules variés.

2023-09-22 19:30:00 fin : 2023-09-22 21:30:00. EUR.

Festival des Jeux – Palais des Congrès Parc des Sources

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Vichy 2023 Games Festival, get ready for an extraordinary experience by forming teams and embarking on an enigmatic adventure with a variety of modules

En el marco del Festival de Juegos de Vichy 2023, prepárese para vivir una experiencia extraordinaria formando equipos y embarcándose en una enigmática aventura con diversos módulos

Bereiten Sie sich im Rahmen des Festival des Jeux de Vichy 2023 auf ein außergewöhnliches Erlebnis vor, indem Sie Teams bilden und sich auf ein rätselhaftes Abenteuer mit verschiedenen Modulen einlassen

Mise à jour le 2023-09-20 par Vichy Destinations