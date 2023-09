Festival des Jeux : enquête au tribunal Festival des Jeux – Palais des Congrès Vichy, 22 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Dans le cadre du Festival des Jeux de Vichy 2023, Plongez dans un monde où la justice s’entremêle avec le mystère, où vous vous retrouvez immergés au cœur d’un procès palpitant, sur le point de livrer son verdict ultime..

2023-09-22 19:30:00 fin : 2023-09-22 21:30:00. EUR.

Festival des Jeux – Palais des Congrès Parc des Sources

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Vichy Games Festival 2023, immerse yourself in a world where justice is intertwined with mystery, where you find yourself immersed in the heart of a thrilling trial, on the verge of delivering its ultimate verdict.

En el marco del Festival de Juegos de Vichy 2023, sumérjase en un mundo donde la justicia se entrelaza con el misterio, donde se encontrará inmerso en el corazón de un apasionante juicio, a punto de emitir su veredicto definitivo.

Tauchen Sie im Rahmen des Vichy Games Festivals 2023 in eine Welt ein, in der Gerechtigkeit und Mysterium miteinander verwoben sind, in der Sie sich inmitten eines spannenden Prozesses wiederfinden, der kurz vor seinem endgültigen Urteil steht.

