Festival des Jeux : soirée quiz Festival des Jeux – Palais des Congrès – Auditorium Eugénie Vichy, 23 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Dans le cadre du Festival des Jeux de Vichy 2023, Plongez dans un monde envoûtant où chaque équipe se voit confier un mystérieux sac rempli de matériel énigmatique..

2023-09-23 21:00:00 fin : 2023-09-23 23:00:00. EUR.

Festival des Jeux – Palais des Congrès – Auditorium Eugénie Parc des Sources

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Vichy 2023 Games Festival, immerse yourself in a spellbinding world where each team is entrusted with a mysterious bag filled with enigmatic equipment.

Como parte del Festival de los Juegos de Vichy 2023, sumérjase en un mundo fascinante en el que a cada equipo se le confía una misteriosa bolsa llena de enigmático equipamiento.

Im Rahmen des Spielefestivals Vichy 2023, Tauchen Sie in eine bezaubernde Welt ein, in der jedes Team eine geheimnisvolle Tasche mit rätselhaften Materialien erhält.

Mise à jour le 2023-09-20 par Vichy Destinations