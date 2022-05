Festival des Jeux du Théatre : Un Soir chez Renoir, 30 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : Un Soir chez Renoir

2022-07-30 21:45:00 – 2022-07-30

UN SOIR CHEZ RENOIR de & mis en scène Cliff Paillé

Compagnie Vice Versa

Aujourd’hui disputés par les plus grands musées, Les Impressionnistes ont d’abord été incompris et moqués par les critiques. Monet, Degas, Berthe Morisot et leur ami Zola, se réunissent un soir chez Renoir en 1877 pour discuter de l’organisation du prochain Salon des Indépendants. Leur discussion va vite tourner autour de l’opportunité ou non de réintégrer le salon Officiel : doivent-ils se montrer intransigeants au risque de mourir de faim ou accepter des compromis pour se faire connaître, Le choix est crucial. La soirée se déroule, ponctuée de vifs échanges, non dénués d’humour, où se révèle la personnalité de chacun, mais aussi de questionnements portant sur l’engagement politique et la difficulté, en cette fin de siècle, de penser le monde autrement et de faire admettre ses différences.

