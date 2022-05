Festival des Jeux du Théatre : Rouge, 24 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : Rouge

2022-07-24 – 2022-07-24

EUR 10 Depuis plus de vingt ans chaque année au mois de novembre, le Festival du Film de Sarlat met à l’affiche trente longs métrages en avant-première et une sélection de courts métrages, et toute la ville du Périgord Noir ne parle plus que de cinéma !

Reconnu comme l’un des rendez-vous majeurs du paysage cinématographique français, le Festival du Film de Sarlat bénéficie du soutien de toutes les institutions, locales, départementales, régionales et nationales.

Séduisant pour tout cinéphile, il accueille plusieurs milliers de spectateurs au cinéma Rex, qui viennent aussi pour rencontrer les équipes artistiques, grands réalisateurs et comédiens français qui peuvent accompagner les avants-premières.

Original, il l’est aussi par son programme destiné à 600 lycéens de toute la France en terminale L option cinéma. Ceux-ci assistent durant une semaine à des conférences et à des projections de films de l’auteur sélectionné par l’Education Nationale pour le baccalauréat à venir. Ils participent à des ateliers et réalisent, avec l’aide de professionnels bénévoles, des courts métrages.

Il s’étoffe chaque année en organisant des journées professionnelles et maintenant, des rencontres d’exploitants.

ROUGE d’après Charles Perra

Compagnie Les Illustres Enfants Juste

C’est une histoire que petits et grands connaissent tous et elle finit mal : c’est sûr, le loup dévore la grand’mère du petit chaperon rouge ! Et pourtant, dans le conte qui se déroule sous nos yeux, la grand’mère est bien vivante car c’est elle qui nous raconte son histoire de quand elle était petite et qu’elle s’appelait Rouge…

Riche de ce double niveau de lecture, le récit l’est aussi de son processus de création qui réunit avec brio trois formes d’écriture : l’écriture visuelle sous forme de tableaux animés par des marionnettes qui changent de taille pour créer du rythme, de la diversité et surtout du sens ; l’écriture musicale portée en direct par des instruments traditionnels qui, tous, participent au récit ; et enfin l’écriture littéraire mélodique et poétique comme au temps où les animaux savaient parler…

Depuis plus de vingt ans chaque année au mois de novembre, le Festival du Film de Sarlat met à l’affiche trente longs métrages en avant-première et une sélection de courts métrages, et toute la ville du Périgord Noir ne parle plus que de cinéma !

Reconnu comme l’un des rendez-vous majeurs du paysage cinématographique français, le Festival du Film de Sarlat bénéficie du soutien de toutes les institutions, locales, départementales, régionales et nationales.

Séduisant pour tout cinéphile, il accueille plusieurs milliers de spectateurs au cinéma Rex, qui viennent aussi pour rencontrer les équipes artistiques, grands réalisateurs et comédiens français qui peuvent accompagner les avants-premières.

Original, il l’est aussi par son programme destiné à 600 lycéens de toute la France en terminale L option cinéma. Ceux-ci assistent durant une semaine à des conférences et à des projections de films de l’auteur sélectionné par l’Education Nationale pour le baccalauréat à venir. Ils participent à des ateliers et réalisent, avec l’aide de professionnels bénévoles, des courts métrages.

Il s’étoffe chaque année en organisant des journées professionnelles et maintenant, des rencontres d’exploitants.

dernière mise à jour : 2022-05-10 par