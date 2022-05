Festival des Jeux du Théatre : Pourquoi les vieux qui n’ont rien à faire traversent-ils au feu rouge ?, 23 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : Pourquoi les vieux qui n’ont rien à faire traversent-ils au feu rouge ?

2022-07-23 21:45:00 – 2022-07-23

POURQUOI LES VIEUX QUI N’ONT RIEN A FAIRE TRAVERSENT-ILS AU FEU ROUGE ?

Collectif 2222

Le titre choisi donne déjà le ton de la représentation et effectivement, comme l’affirme Beaumarchais : (on se) presse de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer ! Car le sujet effraie chacun de nous et dans notre société on préfère même l’éviter sauf lorsque le scandale éclate et qu’il fait les gros titres de la presse… Mais voilà pourtant qu’un spectacle débordant d’énergie nous y sensibilise et nous questionne. Dans une maison de retraite, un petit vieux meurt, un autre arrive. La routine continue et les tranches de vie illustrent différentes manières de tromper l’ennui, de sortir de là, de prendre la tangente. Truculentes personnes âgées qui se réinventent jusqu’au rituel de départ avec fanfare et panache pour décider de quand et comment la fête finira.

