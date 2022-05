Festival des Jeux du Théatre : Portrait de Femmes, 29 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : Portrait de Femmes

2022-07-29 – 2022-07-29

PORTRAIT DE FEMMES ou 21 chansons en forme de poire; mise en scène Isabelle Turschwell.

Compagnie Piano Pluriel

Spectacle réjouissant et en chansons que ces portraits de femmes concoctés avec amour. 21 chansons connues ou inconnues, voire oubliées pour certaines, mais toutes témoignant de riches expériences humaines, dans le cadre, ou le plus souvent, hors du cadre ! En tout cas, intensément vivantes comme leurs interprètes que vous aurez la surprise de découvrir et de reconnaître, au fur et à mesure de ce voyage musical.

Sachez juste que ce sont de grands noms de la chanson française et que leurs textes sont de petits bijoux nous racontant leurs vies mais aussi les nôtres avec leur cortège d’amours, d’espoirs et de rêves, de folies aussi, douces ou pas, et ce, quel que soit notre âge, de la préhistoire à nos jours !

dernière mise à jour : 2022-05-10 par