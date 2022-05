Festival des Jeux du Théatre : L’Un de nous Deux, 1 août 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : L’Un de nous Deux

2022-08-01 21:45:00 – 2022-08-01

LA HONTE de Jean Noel Jeanneney.

Atelier Théâtre Actuel

Depuis 14 mois, Georges Mandel et Léon Blum, arrêtés puis remis par Vichy aux nazis, sont incarcérés ensemble dans la petite maison forestière du Fauconnier, à une centaine de mètres de Buchenwald. Après le meurtre du collaborationniste Philippe Henriot par la Résistance, le 28 juin 1944, ils savent que l’un des deux servira de victime expiatoire. Dans un dialogue de haute volée, les deux hommes politiques de tempéraments opposés et aux mémoires contrastées – l’un : Blum, a été Secrétaire de Jaurès, Premier Ministre du Front Populaire, ancien Président du Conseil, l’autre : Mandel, a été Secrétaire de Clémenceau, ancien Ministre de l’Intérieur – livrent leurs aspirations, leurs réalisations, leurs rapports au pouvoir et leur idée sur l’avenir de la France.

