Festival des Jeux du Théatre : Les Frères Colle Sarlat-la-Canéda, 2 août 2022, Sarlat-la-Canéda.

Festival des Jeux du Théatre : Les Frères Colle Sarlat-la-Canéda

2022-08-02 – 2022-08-02

Sarlat-la-Canéda 24200

LES FRERES COLLE

Elloc Production et Les Passionnés du Rêve

Stéphane, Cyril et Clément, 30 ans de moyenne d’âge à eux trois, ont grandi en Gironde. Entourés d’une famille d’artistes amateurs, très jeunes ils sont initiés à la musique et au monde associatif. En 2008, ils créent et expérimentent leurs premiers numéros d’un spectacle où batterie et jonglerie servent de fil conducteur et font leurs débuts dans les festivals d’art de la rue. L’auteur comédien et metteur en scène Eric Bouvron, dont le spectacle Lawrence d’Arabie a magnifiquement clôturé notre dernier festival, les a repérés en 2012. Le trio va alors évoluer avec une mise en scène finalisée par Eric Bouvron. Leurs représentations se multiplient en France et à l’international et chacun apporte sa singularité au groupe.

Sarlat-la-Canéda

