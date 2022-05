Festival des Jeux du Théatre : Le Roi des Paquerettes, 21 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : Le Roi des Paquerettes

2022-07-21 21:45:00 – 2022-07-21

LE ROI DES PAQUERETTES de Bérangère Gallo & Sophie Nicollas.

Atelier Théâtre Actuel

Après 31 échecs en 3 ans où ses prototypes piquaient du nez dans les champs, Louis Blériot, ingénieur et industriel passionné d’aviation, s’apprête à relever le défi historique lancé par le Daily Mail : traverser la Manche, pour la première fois, aux commandes de son dernier-né, le Blériot XI. Mais rien n’est joué pour l’aviateur pendant ses dernières heures nocturnes ! Il est en proie à l’excitation et au doute : les conditions météo sont très mauvaises, il est blessé au pied, il s’interroge sur la fiabilité du matériel ; le mécanicien a oublié la précieuse boussole qui doit le guider au-dessus des eaux, il ne sait pas nager et la présence de son concurrent/rival, Hubert Latham l’inquiète !

