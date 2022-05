Festival des Jeux du Théatre : La Révolution Sarlat-la-Canéda, 25 juillet 2022, Sarlat-la-Canéda.

Festival des Jeux du Théatre : La Révolution

2022-07-25 – 2022-07-25 Côte de Toulouse Abbaye Sainte Claire

Sarlat-la-Canéda Dordogne

LA REVOLUTION d’après Hugo, Michelet, Lamartine, Dumas…

Scène et Public

C’est à partir de ses lectures d’œuvres qui racontent l’Histoire, que naît la trame du travail scénique de Maxime d’Aboville. Il s’était arrêté à la mort de Louis XIV avec ses Leçons de l’Histoire de France ; il continue cette fois de la prise de la Bastille à la chute de Robespierre. Le public est embarqué dans une véritable épopée marquée entre autres par l’abolition des privilèges, la chute de la monarchie et la Terreur. Plus qu’une époque titanesque, c’est un véritable mythe fondateur pétri de passion, de libération, de cruauté mais aussi de poésie, d’art oratoire et de littérature.

Côte de Toulouse Abbaye Sainte Claire Sarlat-la-Canéda

