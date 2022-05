Festival des Jeux du Théatre : La Fin du Monde va bien se passer, 19 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : La Fin du Monde va bien se passer

2022-07-19 – 2022-07-19

EUR 18 Depuis plus de vingt ans chaque année au mois de novembre, le Festival du Film de Sarlat met à l’affiche trente longs métrages en avant-première et une sélection de courts métrages, et toute la ville du Périgord Noir ne parle plus que de cinéma !

Reconnu comme l’un des rendez-vous majeurs du paysage cinématographique français, le Festival du Film de Sarlat bénéficie du soutien de toutes les institutions, locales, départementales, régionales et nationales.

Séduisant pour tout cinéphile, il accueille plusieurs milliers de spectateurs au cinéma Rex, qui viennent aussi pour rencontrer les équipes artistiques, grands réalisateurs et comédiens français qui peuvent accompagner les avants-premières.

Original, il l’est aussi par son programme destiné à 600 lycéens de toute la France en terminale L option cinéma. Ceux-ci assistent durant une semaine à des conférences et à des projections de films de l’auteur sélectionné par l’Education Nationale pour le baccalauréat à venir. Ils participent à des ateliers et réalisent, avec l’aide de professionnels bénévoles, des courts métrages.

Il s’étoffe chaque année en organisant des journées professionnelles et maintenant, des rencontres d’exploitants.

LA FIN DU MONDE VA BIEN SE PASSER de et avec Yvon Martin.

Compagnie Les Productions du vélo rouge.

Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? La fin du monde va bien se passer ! répond ce spectacle avec le récit d’une saga familiale. Pour célébrer son parcours de vie peu ordinaire, une famille est réunie autour de l’aïeul qui vient de mourir. C’est que depuis sa naissance en l’an 2000, il en a connu des temps bien difficiles : chaos climatique, migrations, destruction de la biodiversité, pénuries etc. Avec une conscience aiguë de tout ce qui se passe du point de vue écologique sur notre Terre, il a décidé de prendre les problèmes à bras le corps en changeant de vie avec toute sa famille et tous ceux qui font partie de son environnement immédiat…

Depuis plus de vingt ans chaque année au mois de novembre, le Festival du Film de Sarlat met à l’affiche trente longs métrages en avant-première et une sélection de courts métrages, et toute la ville du Périgord Noir ne parle plus que de cinéma !

Reconnu comme l’un des rendez-vous majeurs du paysage cinématographique français, le Festival du Film de Sarlat bénéficie du soutien de toutes les institutions, locales, départementales, régionales et nationales.

Séduisant pour tout cinéphile, il accueille plusieurs milliers de spectateurs au cinéma Rex, qui viennent aussi pour rencontrer les équipes artistiques, grands réalisateurs et comédiens français qui peuvent accompagner les avants-premières.

Original, il l’est aussi par son programme destiné à 600 lycéens de toute la France en terminale L option cinéma. Ceux-ci assistent durant une semaine à des conférences et à des projections de films de l’auteur sélectionné par l’Education Nationale pour le baccalauréat à venir. Ils participent à des ateliers et réalisent, avec l’aide de professionnels bénévoles, des courts métrages.

Il s’étoffe chaque année en organisant des journées professionnelles et maintenant, des rencontres d’exploitants.

dernière mise à jour : 2022-05-10 par