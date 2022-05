Festival des Jeux du Théatre : La Dame de Chez (Céline) Maxim, 22 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : La Dame de Chez (Céline) Maxim

2022-07-22 21:45:00 – 2022-07-22

LA DAME DE CHEZ CELINE MAXIM d’après Georges Feydeau

Compagnie LMV – Le menteur volontaire

Faire sens en 2022 avec une œuvre de 1899, c’est le défi audacieux que se lancent le metteur en scène Laurent Brethome et ses interprètes de la promotion 2019-2022 de l’École Régionale d’Acteurs Cannes et Marseille. Il s’agit de détourner les codes bourgeois habituels de ce genre de théâtre pour composer avec très peu d’éléments structurels la mécanique de l’écriture de Georges Feydeau mais dans une écriture plus ludique et allégorique que naturaliste.

Rappelons la trame de la pièce qui repose sur un quiproquo : Petypon, chirurgien respectable, habitant un quartier bourgeois de Paris, se réveille avec une sérieuse gueule de bois et dans son lit la môme Crevette, danseuse au Moulin Rouge ! Quand son oncle arrive à l’improviste, il n’a d’autre choix que de faire passer la Môme pour sa propre femme…

