Festival des Jeux du Théatre : La Crème de Normandie, 20 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : La Crème de Normandie

2022-07-20 – 2022-07-20

EUR 30

LA CREME DE NORMANDIE de Milena Marinelli & Hervé Devolder

Scène et Public

1902 : dans une bourgade normande, Philidor Fromentelle renfloue la caisse déficitaire, depuis l’apparition de l’électricité, de son commerce de bougies, en détournant les gains de la rose éclose, une maison de plaisirs dont, en cachette de sa pieuse épouse Lucienne, il est devenu le propriétaire-tenancier ! Un riche bienfaiteur, qui consacre ses millions à la cause des orphelines, arrive dans la région. Ni une ni deux, il va essayer de transformer sa maison close en un orphelinat de jeunes filles en déguisant les filles de joie en pieuses écolières et, lorsque sa femme apprend l’existence de cette pieuse institution, elle débarque intempestivement dans les lieux pour assouvir ses pulsions caritatives, mais les clients continuent à défiler…

