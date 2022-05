Festival des Jeux du Théatre : Josephine B, 26 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : Josephine B

2022-07-26 21:45:00 – 2022-07-26

JOSEPHINE B de et mise en scène Xavier Durringer

13 Avril Productions

Ce spectacle fut créé en 2020, un an avant la date de l’entrée au Panthéon de la 6e femme à laquelle la patrie témoigne ainsi sa reconnaissance. C’est à l’aide de tableaux parlés, dansés et chantés nous transportant dans l’enfance, la carrière et les prises de position de Joséphine Baker, que nous comprenons mieux cette personnalité hors normes qui incarne si bien l’histoire du XXe siècle : petite fille métisse, placée chez des bourgeois, mariée à 13 ans puis remariée à 15 pour fuir la misère, elle finit par s’émanciper, dans un milieu hostile, pour atteindre son rêve de toujours : devenir une artiste !

