Festival des Jeux du Théatre : Enseigneur, 31 juillet 2022

Festival des Jeux du Théatre : Enseigneur

2022-07-31 – 2022-07-31

ENSEIGNEUR de Jean Pierre Dopagne

Cette lecture est celle d’une pièce de théâtre créée en 1994 au Festival de Spa et éditée à cette occasion. Un seul personnage, celui d’un professeur, d’un enseigneur comme le nomme Jean-Pierre Dopagne vient délivrer une dure leçon. Dès le début, les pistes et les genres sont brouillés par une évidence qui sème le trouble car, le professeur et sa classe entretiennent ni plus ni moins, le même rapport que le comédien et son public. Qui sommes-nous ? Des spectateurs ou une classe ? Qui est-il ? Un comédien ou un prof ? Dès que la porte (de la classe ou du théâtre ?) se ferme, nous voilà tenus en haleine par une histoire qui égratigne là où ça fait déjà mal : un prof plein d’enthousiasme, dresse avec tendresse, humour et dérision le perpétuel et tragique constat d’un système scolaire en déroute où il se noie dans l’indifférence générale…

