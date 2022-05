Festival des Jeux du Théatre : Comédiens Sarlat-la-Canéda, 3 août 2022, Sarlat-la-Canéda.

Festival des Jeux du Théatre : Comédiens Sarlat-la-Canéda

2022-08-03 21:45:00 – 2022-08-03

Sarlat-la-Canéda 24200

EUR 24 Depuis plus de vingt ans chaque année au mois de novembre, le Festival du Film de Sarlat met à l’affiche trente longs métrages en avant-première et une sélection de courts métrages, et toute la ville du Périgord Noir ne parle plus que de cinéma !

Reconnu comme l’un des rendez-vous majeurs du paysage cinématographique français, le Festival du Film de Sarlat bénéficie du soutien de toutes les institutions, locales, départementales, régionales et nationales.

Séduisant pour tout cinéphile, il accueille plusieurs milliers de spectateurs au cinéma Rex, qui viennent aussi pour rencontrer les équipes artistiques, grands réalisateurs et comédiens français qui peuvent accompagner les avants-premières.

Original, il l’est aussi par son programme destiné à 600 lycéens de toute la France en terminale L option cinéma. Ceux-ci assistent durant une semaine à des conférences et à des projections de films de l’auteur sélectionné par l’Education Nationale pour le baccalauréat à venir. Ils participent à des ateliers et réalisent, avec l’aide de professionnels bénévoles, des courts métrages.

Il s’étoffe chaque année en organisant des journées professionnelles et maintenant, des rencontres d’exploitants.

LES COMEDIENS de Eric Chantelauze & Raphael Bancou

Association Aviscène

Double mise en abyme à partir d’une histoire vraie, la comédie musicale, Comédiens, reprend en 2018 la trame d’un opéra italien i Pagliaci (Paillasse) créé par Leoncavallo en 1892 et librement transposé dans le Paris de 1948. Après une tournée triomphale en province avec son vaudeville musical, Pierre va présenter sa pièce dans la capitale. Nerveux, il gère mal son arrivée et exige toujours plus de ses interprètes. La tension monte d’autant plus que les comédiens sont émotionnellement impliqués dans des rôles trop proches de leurs vies personnelles : Pierre se montre tyrannique avec Coco, la vedette qui est aussi sa femme et Guy, remplaçant au pied levé d’un acteur défaillant, s’approche trop de la jeune femme au goût du possessif chef de troupe… Le scandale arrive et le jeu devient très dangereux !

dernière mise à jour : 2022-05-10