Festival des Jeux du Théatre : Amour Amère, 31 juillet 2022, .

Festival des Jeux du Théatre : Amour Amère

2022-07-31 – 2022-07-31

EUR 24 Depuis plus de vingt ans chaque année au mois de novembre, le Festival du Film de Sarlat met à l’affiche trente longs métrages en avant-première et une sélection de courts métrages, et toute la ville du Périgord Noir ne parle plus que de cinéma !

Reconnu comme l’un des rendez-vous majeurs du paysage cinématographique français, le Festival du Film de Sarlat bénéficie du soutien de toutes les institutions, locales, départementales, régionales et nationales.

Séduisant pour tout cinéphile, il accueille plusieurs milliers de spectateurs au cinéma Rex, qui viennent aussi pour rencontrer les équipes artistiques, grands réalisateurs et comédiens français qui peuvent accompagner les avants-premières.

Original, il l’est aussi par son programme destiné à 600 lycéens de toute la France en terminale L option cinéma. Ceux-ci assistent durant une semaine à des conférences et à des projections de films de l’auteur sélectionné par l’Education Nationale pour le baccalauréat à venir. Ils participent à des ateliers et réalisent, avec l’aide de professionnels bénévoles, des courts métrages.

Il s’étoffe chaque année en organisant des journées professionnelles et maintenant, des rencontres d’exploitants.

AMOUR AMERE de Neil Labute

Marilu Production

Lors de la veillée funèbre de sa femme, Edouard Car entreprend un dialogue virtuel qui le reconnecte à sa vie passée avec Marie-Jo, son grand Amour. Des détails de sa vie d’homme et de couple lui reviennent peu à peu, passant par toute une gamme d’émotions et de sentiments contradictoires, il remonte ainsi jusqu’à ses souvenirs d’enfant abandonné, bousculé de foyer en foyer, en constante recherche de sa mère… A 25 ans, il rencontre l’Amour, unique et exceptionnel, sans limite aucune, grandi par ses secrets… Avec les âpretés du choc de la perte d’un être passionnément aimé, plein de rage consumée, il invective son impuissance, et finit par délivrer dans une ultime confidence le secret déroutant de sa vie qui donne au personnage une identité hors du commun et plonge le spectateur dans l’univers de la tragédie grecque.

Depuis plus de vingt ans chaque année au mois de novembre, le Festival du Film de Sarlat met à l’affiche trente longs métrages en avant-première et une sélection de courts métrages, et toute la ville du Périgord Noir ne parle plus que de cinéma !

Reconnu comme l’un des rendez-vous majeurs du paysage cinématographique français, le Festival du Film de Sarlat bénéficie du soutien de toutes les institutions, locales, départementales, régionales et nationales.

Séduisant pour tout cinéphile, il accueille plusieurs milliers de spectateurs au cinéma Rex, qui viennent aussi pour rencontrer les équipes artistiques, grands réalisateurs et comédiens français qui peuvent accompagner les avants-premières.

Original, il l’est aussi par son programme destiné à 600 lycéens de toute la France en terminale L option cinéma. Ceux-ci assistent durant une semaine à des conférences et à des projections de films de l’auteur sélectionné par l’Education Nationale pour le baccalauréat à venir. Ils participent à des ateliers et réalisent, avec l’aide de professionnels bénévoles, des courts métrages.

Il s’étoffe chaque année en organisant des journées professionnelles et maintenant, des rencontres d’exploitants.

dernière mise à jour : 2022-05-10 par