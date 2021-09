Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Festival des Jeux de Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Chantilly Oise Les 2 et 3 octobre prochains, se tiendra la 6ème édition du festival des Jeux de Chantilly ! Deux lieux de la ville :

– Salle du Bouteiller, de 10h à 19h, samedi et dimanche: Jeux de société, jeux traditionnels

– Médiathèque, de 14h à 18h, samedi et dimanche: Jeux pour enfants Avec deux animations particulières :

– Une présentation et animation du Takthe Nard, le Backgammon iranien, en partenariat avec le Centre Franco-iranien. Pour accompagner le festival du film iranien le mois suivant !

