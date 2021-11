FESTIVAL DES JEUX AU MANS Le Mans, 20 novembre 2021, Le Mans.

FESTIVAL DES JEUX AU MANS Quinconces des Jacobins Place des Jacobins Le Mans

2021-11-20 – 2021-11-21 Quinconces des Jacobins Place des Jacobins

Le Mans 72000

Rendez vous aux Quinconces des Jacobins.

Samedi 20 novembre de 10h à 19h (et nocturne de 20h à 23h).

et dimanche 21 novembre de 10h à 18h.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Festival “Les heures ludiques”

https://www.lesheuresludiques.fr/

Rendez vous aux Quinconces des Jacobins.

Samedi 20 novembre de 10h à 19h (et nocturne de 20h à 23h).

et dimanche 21 novembre de 10h à 18h.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Quinconces des Jacobins Place des Jacobins Le Mans

dernière mise à jour : 2021-10-28 par