87200 Saint-Junien Vendredi 10 juin, 20h30 Le petit cirque du grand jubilé

Samedi 11 juin, journée festive :

12h pique-nique musical

de 14h à 19h musiques en tous genres

19h30 apéro musical

Dimanche 12 juin, 17h Joyeux harmoniversaire En cette année anniversaire qui consacre les 50 ans de conservatoire et de l’Orchestre municipal d’harmonie, le festival des Jeunes Pousses est enfin de retour, après une interruption forcée de 3 ans !

Les élèves et les professeurs sont donc très heureux de retrouver leur public, en ce moment désormais incontournable de la vie musicale du territoire.

Afin de renouer avec un esprit de fête, cette 11° édition s’articulera cette année autour de 2 thématiques : celle de l’anniversaire bien sûr, en cette année de jubilé, et celle du cirque, qui sera l’objet de notre spectacle du vendredi.

Dimanche 12 juin, 17h Joyeux harmoniversaire Saint-Junien

