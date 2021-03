Festival des jardins : Découverte du jardin Serre de la Madone, 6 avril 2021-6 avril 2021, Menton.

Festival des jardins : Découverte du jardin Serre de la Madone 2021-04-06 15:00:00 15:00:00 – 2021-04-21 16:30:00 16:30:00 Serre de la Madone 74 route du V al de Gorbio

Menton Alpes-Maritimes

EUR 8 8

Paradis de verdure accroché à flan de colline, classé monument historique et labellisé jardin remarquable ses 8 ha sont divisées en 2 parties : 5 de forêt méditerranéenne et 3 de terrasses où les essences rares se mêlent aux bassins, fontaines et statues.

